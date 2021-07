Rodrigo Caio e Diego comemorando juntos um gol do Flamengo - AFP

Publicado 23/07/2021 07:00

Além da confirmação do bom início de Renato Gaúcho à frente do Flamengo e a classificação às quartas de final da Libertadores, a vitória sobre o Defensa y Justicia, na última quarta-feira, por 4 a 1, fez com que o Rubro-Negro igualasse o recorde de invencibilidade do clube na competição sul-americana, que é de 13 jogos (nove triunfos e quatro empates), e foi alcançado primeiramente em 1984 (quatro partidas) e 1991 (nove duelos). Caso não perca o primeiro jogo das quartas, será estabelecida uma nova marca histórica.

Durante essas 13 partidas de invencibilidade, os jogadores que mais atuaram foram Arrascaeta, com 12, Everton Ribeiro e Diego Ribas, 11, e Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho e Willian Arão, dez.

Quem fez mais gols nessa sequência invicta do Flamengo na Libertadores foi Gabigol, com sete, seguido por Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta, cada um com quatro tentos.

DOMÉNEC ERA O TREINADOR NA ÚLTIMA DERROTA

O Flamengo não sabe o que é perder na Libertadores há mais de dez meses. O último revés na competição aconteceu no dia 17/09/20, quando o Rubro-Negro foi derrotado para o Independiente del Valle por 5x0, no Estádio Casa Blanca. A equipe ainda era comandada por Doménec Torrent.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro e foca no duelo com o São Paulo, marcado para domingo, às 16h, no Maracanã. Depois de folgar na quinta-feira, o elenco se reapresenta na tarde desta sexta e inicia a preparação.