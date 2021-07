Otávio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/07/2021 18:12

O Sturm Graz, da Áustria, demonstrou interesse na contratação de Otávio, zagueiro destaque do sub-20 do Flamengo. O clube austríaco enviou uma "carta de intenção" e deseja ter o jovem defensor por empréstimo com opção de compra.

As conversas do Sturm Graz com os representantes de Otávio estão em estágio inicial e começaram na última semana. O Flamengo não se impõe, mas quer discutir detalhes do contrato antes de avançar nas tratativas.

Otávio renovou seu vínculo com o Flamengo recentemente, e o novo contrato vai até dezembro de 2023. O zagueiro notoriedade no clube depois de se destacar em um jogo pelo time profissional com o Palmeiras, no Brasileirão de 2020, quando os principais jogadores do elenco foram desfalques devido a um surto de Covid-19.

Em 2021, além de fazer parte do time profissional que iniciou a disputa do Carioca, Otávio já aturou em 11 partidas pelo Sub-20 e é um dos destaques da equipe.