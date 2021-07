Léo Pereira (à esquerda) e Gustavo Henrique (à direita) - Divulgação

Léo Pereira (à esquerda) e Gustavo Henrique (à direita)Divulgação

Publicado 19/07/2021 09:31 | Atualizado 19/07/2021 09:39

Rio - O novo Flamengo no Campeonato Brasileiro começou com o pé direito. Agora sob o comando de Renato Gaúcho, a equipe aplicou uma sonora goleada pra cima do Bahia, em Pituaçu, pelo placar de 5 a 0. Num jogo onde o sistema defensivo funcionou muito bem, o técnico Rubro-Negro elogiou a dupla de zaga formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores rodeados de insegurança na Gávea.

"Eu gosto muito de conversar com o jogador e saber dele o que tá se passando, o que está acontecendo e, acima de tudo, tenho passado muita confiança pra eles (Gustavo Henrique e Léo Pereira). Tenho mostrado muitos vídeos, já que a gente tem tido pouco tempo para treinamentos, e tenho corrigido eles em alguns aspectos que eu acho que vinham cometendo algum tipo de erro. É fundamental o chefe passar confiança pro jogador. Corrigir e passar confiança", disse Renato, que completou logo em seguida.

Publicidade

"Eles não chegaram no grupo do Flamengo à toa. Eles chegaram pela qualidade deles em seus clubes Eles têm total confiança minha, como o Bruno também tem, o Rodrigo Caio, todos eles. O importante que nesses dois últimos jogos, eles se comportaram bem melhores, tiveram bem. Da primeira partida para essa, tiveram bem seguros. Em dois jogos não tomamos gols, é importante para toda equipe, mas principalmente pra dupla de zaga, que vinha sendo muito cobrada", finalizou o treinador do Flamengo.

A goleada contra o tricolor baiano já é passado no Ninho do Urubu. Menos de 24 horas depois, o time já volta as atenções para o duelo decisivo pela fase oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia, em Brasília. O Flamengo venceu o primeiro jogo na Argentina por 1 a 0.