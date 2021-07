Thiago Maia comemora gol do Flamengo contra o Cuiabá - Alexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 17/07/2021 12:32

Rio - Flamengo volta a campo neste domingo e tenta se recuperar no Brasileirão diante do Bahia, às 18h15, no Estádio Pituaçu, neste domingo. Os escolhidos pelo treinador Renato Gaúcho para a partida foram divulgados pelo clube e tem três desfalques: Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Thiago Maia.