Filipe Luís e GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2021 15:50

Rio - O Flamengo divulgou nesta sexta-feira os bastidores da vitória sobre o Defensa y Justicia. Em momento descontraído, o atacante Gabigol se dirigiu a Filipe Luís e abordou o futuro do jogador no clube carioca.

"Saber que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo, eu não vou te respeitar e eu vou ficar p... se não for seu capitão do seu time." Rindo da situação, o lateral respondeu: "Eu nunca pensei que falaria isso, mas eu também", disse.

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Ele já afirmou que planeja atividades ligadas ao futebol, após a aposentadoria. Gabigol, que retornou ao elenco rubro-negro após disputar a Copa América, festejou o reencontro com o lateral-esquerdo.



"Saudade de você, juro por Deus. Muita saudade de você, embora eu seja tão calmo dentro de campo", brincou o atacante do Flamengo.