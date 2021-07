Petkovic - Reprodução

PetkovicReprodução

Publicado 15/07/2021 16:50

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Dejan Petkovic é considerado um dos principais ídolos recentes da história do clube carioca. Em participação no canal do YouTube "Camisa 21", o sérvio foi questionado se teria vaga na equipe de Jorge Jesus, campeã do Brasileiro e da Libertadores de 2019.

"Ia dar dor de cabeça para o Jorge Jesus, com certeza. Ia ter que se virar para colocar, não sei onde e como… Problema dele. Claro que teria um lugar. Titular ou não, eu teria um lugar", afirmou.



O ex-jogador também falou sobre problemas que enfrentou no futebol e revelou ter tido um desafeto no esporte. "Eu tinha um desafeto de treinador: Celso Roth. Discutimos, mas não saímos na tapa", disse.