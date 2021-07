Michael marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Defensa y Justicia - Alexandre Vidal / Flamengo

Michael marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Defensa y JusticiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/07/2021 23:27

Buenos Aires - A aguardada estreia de Renato Gaúcho no comando do Flamengo não teve a leveza de uma partida de futevôlei na Praia de Ipanema, mas foi com o pé direito. Com uma atuação abaixo da crítica, o Rubro-Negro contou uma apresentação em alto nível de Diego Alves para confirmar a vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no Estádio Norberto Tomaghello. Apesar do sofrimento, o gol de Michael, garantiu uma importante vantagem no primeiro confronto pelas oitavas de final da Libertadores. A volta será na próxima quarta, às 21h30, no Maracanã.

Não foi a estreia dos sonhos de Renato Gaúcho. Com Rodrigo Caio, Diego e Bruno Henrique machucados, o treinador ainda teve o desfalque de Willian Arão, suspenso. Na tentativa de minimizar as baixas, apostou numa alteração tática que não encaixou no primeiro tempo. A começar pela dupla Thiago Maia/João Gomes, que deixou a defesa exposta. Seja pela falta de combatividade ou temerários erros na saída de bola.

A formação 4-2-3-1 foi outra novidade que não funcionou. Após mais de um mês a serviço da seleção brasileira, Gabigol, multado e suspenso pela diretoria no jogo de domingo, contra a Chapecoense, o atacante voltou ao comando de ataque após a 'guerra fria' com a CBF, que apresentou um lado com uma lesão muscular, contestado pelo Flamengo, em junho.

Na prática, o camisa 9 ficou isolado, com Everton Ribeiro e Michael abertos pelos lados e Arrascaeta centralizado. Distante, o quarteto não se comunicou bem no Norberto Tomaghello. Mal, o Flamengo teve uma atuação de causar calafrios, como na equivocada saída de bola de Diego Alves e sufoco na bola aérea. O gol do Defensa y Justicia parecia questão de tempo, mas em seu pior momento em campo, o Rubro-Negro abriu o placar com Michael, que investiu na jogada individual e foi 'premiado' com o desvio em Frías para encobrir o goleiro Unsain, aos 20 minutos.

Foi a primeira finalização do Flamengo, que pouco produziu até o apito final. A esperança de aparar as arestas no intervalo não se confirmou na volta para o segundo tempo. Mais enérgico à beira do gramado, Renato cobrou Thiago Mais e João Gomes para fecharem e encurtarem o espaço no meio de campo. O buraco foi a deixa para uma intensa pressão dos donos da casa, que só não chegaram empate pela sequência de difíceis defesas de Diego Alves.

Num contra-ataque isolado, Gabigol teve a primeira chance de finalização, mas parou na defesa de Unsain. Com Vitinho no lugar de Michael, o treinador tentou renovar o fôlego ofensivo, mas povoando o meio de campo. Até o apito final, foi um verdadeiro 'ai Jesus', mas a estrela de Renato Gaúcho brilhou mais forte, mas a muito trabalho a fazer para corrigir os problemas apresentados em Buenos Aires.

DEFENSA Y JUSTICIA X FLAMENGO

Local: Estádio Norberto Tomaghello

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Gols: 1º tempo - Michael (20 minutos)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Gustavo Henrique; Contreras, Escalante

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Defensa y Justicia: Unsain, Frías, Juan Rodríguez e Cardona; Matías Rodríguez, Loaiza, Escalante, Rotondi (Merentiel) e Soto; Walter Bou (Lucas Barrios) e Contreras (Hachen). Técnico: Sebastián Beccacece



Flamengo: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Gomes, Thiago Maia (Piris da Motta), Everton Ribeiro (Pedro), Arrascaeta (Bruno Viana); Michael (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho