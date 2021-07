Thiago Mendes - Divulgação

Publicado 14/07/2021

Rio - O Flamengo está mais próximo de acertar a contratação do volante Thiago Mendes. Nesta quarta-feira, o Lyon se mostrou receptivo à possibilidade de empréstimo do jogador ao Rubro-Negro e as partes discutem as cláusulas do contrato. As informações são do "GE".

No último sábado, o Flamengo enviou ao Lyon uma oferta de empréstimo, com opção de compra após um ano. No entanto, o time francês deseja que a compra seja obrigatória caso Thiago atinja metas com a camisa do Flamengo.

Thiago já manifestou ao Lyon que deseja se transferir para o Flamengo. Dentro do Rubro-Negro, o clima é de otimismo pelo desfecho positivo, mas o clube sabe que será necessário paciência para conduzir o negócio.