Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/07/2021 08:00

Rio - O dia tão aguardado por Renato Gaúcho, como ele mesmo já declarou em diversas oportunidades, enfim, chegou. Nesta quarta-feira, o treinador fará sua estreia no comando do Flamengo contra o Defensa y Justicia, às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, na Argentina. O duelo é válido pelas oitavas da Libertadores.

Renato teve pouco tempo para trabalhar e dificilmente já será possível ver sua cara no time. Apresentado na última segunda-feira, o novo treinador deu apenas dois treinos no Ninho do Urubu antes que a equipe seguisse para a Argentina. A segunda atividade seria fora do país, mas o clube optou por fazer todo trabalho em seu CT e embarcar somente na tarde da última terça.

Publicidade

Mesmo em meio à correria, Renato tem uma boa notícia para o confronto. Após mais de um mês fora por conta da disputa da Copa América, além da suspensão de um jogo que recebeu do Flamengo por não ter se apresentado após as Eliminatórias, Gabigol está de volta e deve ser peça importante para o time. O camisa 9 é um dos artilheiros da competição, com seis gols marcados.

O Rubro-Negro busca um resultado positivo para tentar definir sua classificação em casa. Na próxima quarta-feira, as duas equipes fazem o segundo jogo no Maracanã, às 21h30.