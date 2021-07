Renato não quis garantir que agora é obrigação levantar troféus com o elenco que tem nas mãos - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato não quis garantir que agora é obrigação levantar troféus com o elenco que tem nas mãos Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/07/2021 14:47

Rio - A apresentadora Renata Fan criticou as primeiras declarações de Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. Durante o "Jogo Aberto" desta terça-feira, ela questionou o fato de o treinador dizer que o Rubro-Negro não tem obrigação de conquistar títulos, diferentemente do que declarou quando treinava o Grêmio.

“Ele já mudou o discurso. Primeiro era obrigação ser campeão, agora todos têm essa obrigação. Ninguém se esquece do Jorge Jesus, que foi um fenômeno e não tinha como admirar aquele time, mas quem veio depois não foi aclamado. Era um sonho da torcida e do Renato e agora vamos ver. E se Inter e Flamengo passarem na Libertadores, já tem Inter x Renato de novo”, disse a jornalista.

Publicidade

Renato fará sua estreia no comando do Flamengo nesta quarta-feira. O Rubro-Negro vai à Argentina encarar o Defensa y Justicia, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.