Publicado 12/07/2021 15:15

Rio - O meia Renato Augusto não voltará a vestir a camisa do Flamengo. Após a apresentação de Renato Gaúcho na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o vice de futebol Marcos Braz confirmou que o clube não avançou pelo meia e falou sobre outros jogadores que estão na mira.

"Do Renato a gente não avançou, não conseguimos. Do Kenedy estamos esperando a liberação do Chelsea, a gente vem tentando fazer isso. Thiago Mendes, o Bruno está tentando incessantemente a liberação lá. Não vamos comprar nenhum jogador, o Flamengo pretende trazer por empréstimo e, se possível, sem custo pelo empréstimo. Isso aí coloca a gente de uma maneira muito frágil na negociação", disse Braz.

"Então, precisa ter muita paciência e resiliência. Não diminuímos o apetite em jogadores ‘Classe A’, mas a parte financeira do Flamengo está longe do conforto de algum tempo atrás. Quando não é possível, em um primeiro momento, trazer o jogador, ninguém pode achar que está sem prestígio", completou.