Publicado 12/07/2021 15:15

Rio - O Flamengo terá nesta quarta-feira um velho conhecido pela frente: Sebastián Beccacece. Atual técnico do Defensa y Justicia, ele comandou o Racing na edição passada da Libertadores e acabou levando a melhor sobre o Rubro-Negro nessa exata fase da competição. Ao abordar o duelo contra o clube carioca, o argentino pregou muito respeito ao rival.

"Vamos jogar contra o time mais poderoso da América do Sul. A edição que antecedeu a última Copa, foi o campeão. Ganharam o Brasileiro. Agora vão ter altos e baixos porque cinco ou seis jogadores estavam com as Seleções, mas todos estarão contra nós. É um desafio difícil, mas lindo. Vamos enfrentá-lo com a mentalidade de que é possível. A união coletiva às vezes esconde a diferença que pode haver no futebol ou nos clubes. Com essa união, o futebol equivale a tudo para competir, não tenho dúvidas", afirmou em entrevista ao jornal argentino "Olé".

Além disso, o treinador falou da importância de enfrentar o Flamengo em um estádio tão importante como o Maracanã. Por conta disso, Beccacece ressaltou a necessidade de um bom jogo no confronto de ida na Argentina.

"Vamos nos agarrar ao sonho, àquela possibilidade de jogar primeiro no Varela e depois naquele mítico estádio (o Maracanã) que sediou a final da Copa América. Vamos lutar, porque realmente tenho um grupo de jogadores valentes que ousaram ser protagonistas, com respeito e humildade, com qualquer rival de plantão. Temos a convicção de que vamos lutar", disse.