GabigolDivulgação/Flamengo

Publicado 12/07/2021 13:42

Rio - O Flamengo embarca para a Argentina nesta terça-feira para o confronto contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores. No entanto, a vidente Lene Sensitiva, que costuma fazer previsões na internet, fez um alerta. Segundo ela, o avião do time carioca pode sofrer uma tragédia na volta do país e a única maneira de evitar isso é com Gabigol não embarcando.

“O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele, então eu quero pedir ao Flamengo que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira”, disse Lene no Instagram.

Ninguém é obrigado a acreditar em mim, estou cumprindo a minha missão e estou avisando o que me mostram nos mantras, 13 vezes e em 4 sonhos seguidos. Minha intenção é salvar vidas, cabe a vocês do clube Flamengo permitir ou não a ida do Gabigol. Deus abençoe e que façam o certo”, escreveu na legenda.