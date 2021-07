Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/07/2021 13:39 | Atualizado 12/07/2021 14:56

Rio - Com muito sentimentos envolvidos, amor e rusgas, Renato Gaúcho foi apresentado nesta segunda-feira como técnico do Flamengo. Ex-jogador do clube, o comandante comemorou o retorno para o Rubro-Negro e afirmou que vê o desafio como um dos mais importantes que um técnico pode ter no futebol do país.

Publicidade

"Fico muito contente por estar aqui, tendo a oportunidade de treinar esse clube. Há dois anos atrás eu tinha dito que era um sonho e hoje estou realizando. Eu acredito que treinar o Flamengo tenha o mesmo peso que treinar a seleção brasileira", afirmou.



Renato Gaúcho teve momentos marcantes pelo Flamengo, o principal deles na conquista da Copa União de 1987. Ao abordar o título, o treinador falou sobre a possibilidade de conseguir títulos em uma nova função no clube carioca.

Publicidade

"Lembro até hoje da emoção que foi ter sido campeão brasileiro no Flamengo em 1987. É um título que eu ainda não tenho e acredito que temos totais condições de conquistar esse título", disse.

A contratação de Renato Gaúcho foi exaltada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, pelo vice de futebol Marcos Braz e também por Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do clube. O mandatário elogiou a qualidade de Renato como técnico.

Publicidade

"É uma satisfação muito grande poder estar com essa fera aqui de volta, na casa dele. Temos confiança muito grande de que vamos ter um longo sucesso. Falar do Renato é muito fácil, todo mundo que gosta de futebol brasileiro tem acompanhado o trabalho dele, os resultados que andou tendo. É um nome muito querido por todos. É uma enorme satisfação poder contar com ele aqui de novo", afirmou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

TRABALHO COM A BASE

Publicidade

"Eu gosto de trabalhar com os garotos, em todos os clubes que passei. No domingo, após a partida com a Chape, falei com as pessoas aqui no Flamengo e pedi para marcar coletivo de hoje contra os garotos para poder começar a observar. Não tenho de lançar garoto, mas tem que ser na hora certa, no momento certo, para não queimá-lo. No Grêmio, descobrimos vários garotos lá que tiveram sucesso no profissional. Sempre que eu achar que está na hora de ser aproveitado, vai acontecer"

FORÇA DO ELENCO

Publicidade

"O elenco é maravilhoso, muito forte. Se vai ganhar tudo, temos que trabalhar para isso. Palmeiras, Atlético-MG também querem. Todo mundo quer. Qual clube que entra na competição e não quer ganhar? Mas o elenco do Flamengo muito é forte, sim. Perdeu algumas peças? Perdeu. Mas ainda é muito forte."

RUSGA COM JORGE JESUS

Publicidade

"Ele fez um excelente trabalho, conquistou muito. Dome e Ceni tentaram, e eu vou continuar tentando também. Mas cada um tem seu trabalho, suas ideias. Todos eles, antes do Jesus, o próprio Jesus, depois o Dome, Rogério Ceni, todo mundo tentou. Eu vou continuar tentando e trabalhando."