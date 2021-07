Vice-presidente de futebol do Flamengo: Marcos Braz. - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Após fechar a contratação do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços. De acordo com o site "GE", o clube oficializou propostas ao Lyon e ao Chelsea pelas contratações por empréstimo de Thiago Mendes e Kenedy.

Os dois jogadores já se reapresentaram a seus clubes na Europa para iniciar pré-temporada, mas deram sinal verde ao Rubro-Negro. Thiago Mendes, inclusive, comunicou ao Lyon que tem o desejo de vestir a camisa do time carioca.

Nesta segunda-feira, durante a apresentação de Renato Gaúcho, Marcos Braz falou sobre a situação envolvendo os dois jogadores.

"Do Kenedy, dependemos da liberação do Chelsea e estamos tentando. O Thiago Mendes, o Bruno (Spindel) está tentando incansavelmente com o Lyon. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador. Pretendemos trazer por empréstimo e, se possível, sem custo financeiro. Isso nos deixa frágil na negociação, muito diferente de outros momentos. Temos que ter paciência, muita resiliência, e não diminuímos o apetite em jogador "classe A" que nos vá ajudar", disse o dirigente.