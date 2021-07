Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O atacante Gabigol foi punido pelo Flamengo neste fim de semana após retornar da seleção brasileira. Por não ter se reapresentado ao Rubro-Negro, após compromisso das Eliminatórias, o jogador foi suspenso da partida contra a Chapecoense. Apesar do ocorrido, o vice de futebol, Marcos Braz, negou qualquer rusga com o atacante rubro-negro.

"A relação do Flamengo com o Gabigol sempre foi boa. É um atleta importantíssimo, artilheiro do clube e ídolo do clube. Às vezes, dentro de um processo de relação, você precisa de alguns ajustes em situações pontuais", afirmou



Braz fez questão de ressaltar a sua participação na contratação de Gabigol. O jogador foi emprestado pela Inter de Milão e depois adquirido em definitivo pelo Flamengo.

"Não tem absolutamente nenhum problema. O Gabi é um jogador que eu lutei muito para estar aqui, muito no convencimento de pessoas que estão aqui. Minha relação com ele é boa e não vai ser diferente. Se ele acha que teve algum problema, pode ter certeza que vai ser resolvido", disse.