Publicado 13/07/2021 09:56

Rio - O narrador e apresentador do Grupo Globo, Galvão Bueno, comentou o acerto de Renato Gaúcho com o Flamengo em participação no programa "Bem, Amigos!". Galvão destacou a informalidade da contratação que foi anunciada no último sábado, após o técnico ter ido para a praia de Ipanema jogar futevôlei.

"Já vinha sendo aguardada e esperada a saída do Rogério. Dizem que o relacionamento não estava bom, um áudio vaza, e a demissão acontece na madrugada. E na saída do Rogério Ceni (se dá) a vinda do Renato, que era Portaluppi lá no Grêmio e volta a ser Renato Gaúcho aqui. Assinou o contrato com cara de Renato Gaúcho: de bermuda, de chinelo, saindo da praia, sentado na mesa em frente ao bar com os dirigentes do Flamengo", afirmou.



Galvão também destacou os dizeres de Renato Gaúcho na apresentação ao Flamengo. O técnico comparou a importância de treinar o rubro-negro a dirigir a seleção brasileira.

"Mas realizou um sonho. Disse na apresentação que está felicíssimo. E disse que teve a felicidade de dar uma volta olímpica como jogador ao lado do Zico. Ele disse que aqui no "Bem, Amigos" recentemente que o foco dele era a seleção brasileira. E hoje ele dizia que estar como técnico do Flamengo é a mesma coisa que estar técnico da seleção brasileira. Pela importância e sequência da carreira dele", disse.