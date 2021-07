Renato Gaúcho no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/07/2021 09:26

Rio - Novo treinador do Flamengo, Renato Gaúcho gravou recentemente um vídeo que vem circulando nas redes sociais em que ele se dirige ao vice-presidente da república, Hamilton Mourão, que é torcedor rubro-negro. Além de falar para o político que agora é mais um a representar o Flamengo, Renato ainda faz afagos ao presidente Jair Bolsonaro.

Publicidade

Não é novidade a boa relação entre Renato Gaúcho e Jair Bolsonaro. Quando o técnico do Flamengo dirigia o Grêmio, ele já havia feitos elogios públicos ao atual presidente da república.



Vídeo de Renato Gaúcho para Mourão. Treinador do Flamengo aproveitou para reforçar apoio ao presidente Jair Bolsonaro.pic.twitter.com/uwKzr9Tzon —(@futebol_info) July 13, 2021

Publicidade

"Fiquei feliz por ter conversado com ele, ter retornado a ligação. É o presidente do Brasil, não é torcedor do Palmeiras, Flamengo, Botafogo, do Grêmio. Ele é presidente do Brasil. Ele tem uma bandeira só, a do país. Ele gosta de futebol, torce por todo mundo, gosta do esporte. Aproveitei, parabenizei pelo trabalho dele, do Dr. Sérgio Moro, da equipe toda, pelo grande trabalho que estão fazendo. Muita gente pode achar que não, mas acho que ele faz 1 excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil", afirmou Renato Gaúcho em 2019, quando o ex-ministro Sérgio Moro ainda fazia parte do governo Bolsonaro.

Recentemente, o jornal espanhol "As" publicou que Jair Bolsonaro desejava que Tite fosse substituído por Renato Gaúcho na seleção brasileira. Tudo isso por conta da polêmica envolvendo a insatisfação do grupo da Seleção com a disputa da Copa América no Brasil.