ArrascaetaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/07/2021 11:25

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta comentou a troca de técnicos do clube carioca. Em entrevista à rádio do seu país, "Sport 890", o meia lamentou a saída de Ceni, mas se mostrou otimista em relação ao trabalho de Renato Gaúcho no clube carioca.

“Os jogadores de futebol estão acostumados a ter que mudar rapidamente e ter que se concentrar no clube, com o tempo você se acostuma. Infelizmente, não temos mais o Rogério Ceni, a pressão aqui é muito grande. Agora vamos começar a trabalhar com o Renato Gaúcho. O Grêmio conquistou coisas importantes na mão do Renato e o grupo gostou muito dele. Ele conhece o clube e esperamos ter bons resultados”, afirmou.

O jogador também abordou sobre as principais competições que o Flamengo tem pela frente neste ano. Arrascaeta falou sobre a possibilidade de novamente conquistar os dois títulos como aconteceu em 2019.

"São duas competições importantes (Brasileirão e Libertadores) e creio que os torcedores querem que nós ganhemos a Libertadores. O clube formou plantel para lutar pelas três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Para o torcedor é muito importante que continuemos nessa sequência de títulos", disse.