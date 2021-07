Gerson - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/07/2021 14:40

Rio - Revelado pelo Flamengo, o meia Renato Augusto foi ventilado como possível reforço do clube carioca. No entanto, durante a apresentação de Renato Gaúcho como treinador, o nome do atleta foi descartado pelos dirigentes rubro-negros. O comentarista dos Canais Disney, Felippe Facincanni deu uma opinião polêmica sobre o atleta.

"O Renato Augusto, em forma, é muito mais jogador que o Gerson", disparou o comentarista. Gerson, de 24 anos, deixou recentemente o Flamengo rumo ao Olympique de Marselha. O jogador foi um dos destaques do time rubro-negro bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2019.



Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto tem 33 anos e defende atualmente o Beijing Guoan, da China. O jogador viveu seu melhor momento no Corinthians, quando conquistou o Brasileiro de 2015 e foi eleito o melhor jogador da competição. Ele disputou a Copa de 2018 pela Seleção.