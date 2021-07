Mauricio Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

O Botafogo está no mercado em busca de um treinador para substituir Marcelo Chamusca, e o nome da vez é Lisca, que está livre no mercado desde a saída do América-MG. Conversas estão em andamento, mas internamente o nome de Mauricio Souza, recém-promovido a auxiliar permanente da comissão técnica do time profissional do Flamengo, foi cogitado nas reuniões internas.

Mauricio Souza tem a aceitação de Eduardo Freeland, profissional com quem trabalhou nos tempos de Flamengo, mas há uma ala da diretoria que defende a contratação de um comandante mais experiente em Série B, que é o caso de Lisca.

Mauricio Souza está no Flamengo desde 2016, quando chegou ao Ninho para comandar o Sub-27. Mas antes, o treinador trabalhou no próprio Botafogo, do Sub-15 ao Sub-20, e é um profissional que o atual presidente alvinegro, Durcesio Mello conhece.

Nesta semana, com a chegada de Renato Gaúcho, Mauricinho, como é conhecido, foi promovido a auxiliar permanente do elenco profissional e deixou de ser o técnico do Sub-20.