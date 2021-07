Lisca - Divulgação

Lisca Divulgação

Publicado 13/07/2021 15:23

Rio - Nesta terça-feira, o Botafogo decidiu trocar o comando técnico da equipe. Com a campanha no meio de tabela da Série B, a diretoria alvinegra optou por demitir o treinador Marcelo Chamusca. Com isso, a campanha por um novo comandante para o Glorioso já começou nas redes sociais.

Logo após o anúncio da demissão de Chamusca, o nome de Lisca, ex-técnico do América-MG, apareceu e repercutiu no Twitter de torcedores do Botafogo. O treinador pediu demissão do Coelho na metade do mês de junho, 24 horas após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pelo Brasileirão.

Se o lisca pegar o comando, quem fica doida sou eu — duda #forabolsonaro (@dudiii_bfr) July 13, 2021

Vem Lisca psicopata pro meu glorioso!!! — Eu (@sincero23690918) July 13, 2021

Vocês me conhecem e vou aqui opinar sobre o nome que gostaria.



Abro o debate neste tweet.



LISCA DOIDO



e você? — Matheus Medeiros (@CanaldoMedeiros) July 13, 2021

SE ACHEGUE, PAPAI pic.twitter.com/OLbxTqPJUy — José Passini (@ZePassini) July 13, 2021 SAIU DO HOSPÍCIO NAO TA FACIL NAO

LISCA DOIDO É DO FOGÃO — Rhuan Pablo (@RhuanPablo1999) July 13, 2021