Marcelo Chamusca Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/07/2021 09:01 | Atualizado 13/07/2021 09:02

Rio - Bastante pressionado, Chamusca ainda segue treinador do Botafogo, esse foi o saldo do começo da semana alvinegra, após os protestos de membros de uma organizada no Nilton Santos na última segunda-feira. De acordo com informações do portal "FogãoNet", a diretoria alvinegra decidiu manter por enquanto o comandante como técnico do clube carioca.

Após o protesto, membros da diretoria do Botafogo se reuniram com os torcedores. De acordo com o portal, nesse encontro, o vice-presidente geral Vinicius Assumpção disse que o clube decidiu não demitir o treinador porque ainda não tem um substituto encaminhado no mercado.



No entanto, o Botafogo vem mapeando o mercado em busca de nomes. De acordo com o portal, Vanderlei Luxembugo foi sondado pelo clube carioca. No entanto, segundo Assumpção, a contratação do experiente treinador custaria algo em torno de R$ 400 mil mensais, o que está fora da realidade financeira do clube no momento.