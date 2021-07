Alvinegro negociou recentemente o zagueiro Sousa e vê capitão Kanu sondado por clubes da elite - Vitor Silva/Botafogo

Alvinegro negociou recentemente o zagueiro Sousa e vê capitão Kanu sondado por clubes da eliteVitor Silva/Botafogo

O Dia

Publicado 12/07/2021 12:29

Rio - Aumentou a urgência por mais uma peça na zaga do Botafogo. Com Gilvan suspenso, a equipe tem apenas o capitão Kanu como jogador de mais experiência para iniciar como titular na próxima rodada da Série B. Com isso, o clube vê necessidade em contar com mais um jogador da posição e reforçar o elenco para a temporada. A informação é do site "FogãoNET".

Recentemente a diretoria do Bota negociou o jovem Sousa com o Cercle Brugge, da Bélgica. O zagueiro revelado em General Severiano disputava posição com Gilvan e era tratado como um reserva imediato pelo lado esquerdo do setor defensivo. Joel Carli, com uma lesão importante na coxa direita, ainda não tem previsão de retorno. A ausência de zagueiros preocupa o técnico Marcelo Chamusca, que revelou algumas sondagens e a expectativa por novidades nos próximos dias.

Publicidade

“Nós já começamos a buscar, desde o momento que oficializou a saída do Sousa. Temos alguns nomes e algumas pessoas já contatadas. Com certeza, ao fim da próxima semana já devemos ter alguma novidade sobre isso. A gente tem a necessidade e carência hoje. A gente subiu o Lucas Mezenga, mas é um atleta que ainda não jogou no Botafogo, é jovem e a gente precisa fortalecer o setor até pela ausência do Gilvan no próximo jogo. Com certeza nesta semana a gente vai ter novidades”, declarou o técnico do Botafogo.

Além das baixas no setor, as atuações da dupla de zaga formada por Kanu e Gilvan vêm preocupando os torcedores alvinegros. São 14 gols sofridos na Série B, sendo 12 somente no segundo tempo, o que implicou na perda de alguns pontos no campeonato.

Publicidade

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (17), às 19h, contra o Brusque, pela Série B do Brasileirão.