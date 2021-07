Chay fez os três gols do Botafogo - Vítor Silva/ BFR

Chay fez os três gols do BotafogoVítor Silva/ BFR

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 18:29

Rio - Botafogo e Cruzeiro fizeram um jogo de grande emoção, principalmente no segundo tempo, no Nilton Santos. Após ficar duas vezes na frente do placar, o Glorioso cedeu a virada ao adversário, mas no fim acabou buscando novamente o empate. Chay foi o grande destaque da partida, marcando os três gols do Glorioso no duelo.

Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 13 pontos na competição e agora ocupa a 10ª colocação. Já o Cruzeiro enfrenta um jejum de cinco jogos sem vencer na Segundona e chegou aos 11 pontos. Os mineiros estão na 13ª posição na tabela. Na próxima rodada, o Botafogo encara o Brusque, fora de casa, no próximo dia 17. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Avaí no mesmo dia.

Publicidade

Pressionado para voltar a vencer na Série B, o Botafogo começou a partida mais ligado. Com apenas sete minutos, o Glorioso chegou com perigo. Diego Gonçalves passou pela marcação de Cáceres e foi derrubado dentro da área por Léo Santos. Na cobrança, Chay colocou o Glorioso em vantagem no Nilton Santos.



Publicidade

Atrás do placar, a Raposa tentou reagir e chegou com perigo aos 17 minutos. Depois de levantamento para a área, Lucas Ventura cabeceou e obrigou o goleiro do Botafogo, Diego Loureiro a fazer boa defesa para salvar os cariocas. Sete minutos, os mineiros quase empataram em um lance infeliz de Navarro. Após levantamento para área alvinegra, o atacante do Botafogo desviou para trás e a bola beliscou a trave dos donos da casa.

A partida seguiu com o Cruzeiro com mais posse de bola e o Botafogo buscando ampliar nos contra-ataques. No entanto, nenhuma das duas equipes acabou criando nenhuma grande chance e o resultado foi para o intervalo com vantagem alvinegra.

Publicidade

A segunda etapa começou da mesma maneira, com o clube carioca recuado e o Cruzeiro pressionando. No entanto, desta vez, o Botafogo não conseguiu se segurar e cedeu o empate logo no começo. Aos oito minutos, Bruno José invadiu a área do Botafogo e cruzou, Gilson apareceu para tentar contar mais fez contra.

O empate durou pouco tempo. Novamente Chay recolocou o Glorioso em vantagem. Sete minutos depois, Daniel Borges recebeu de Diego Gonçalves e cruzou, a bola se ofereceu para o ex-jogador da Portuguesa que finalizou para o fundo das redes.

Publicidade

Só que o Botafogo pouco pode saborear a vantagem. Aos 18 minutos, Kanu colocou o braço na bola e a arbitragem marcou pênalti. Marcelo Moreno cobrou, o goleiro alvinegro defendeu, mas no rebote o atacante boliviano aproveitou e deixou novamente tudo igual no Nilton Santos. A partida ficou emocionante e a Raposa virou aos 24 minutos. Wellington Nem que havia acabado de entrar foi lançado, o ex-jogador do Fluminense dividiu com Diego Loureiro e a bola se ofereceu para Marcelo Moreno que acertou belo chute e colocou o Cruzeiro na frente.

O Glorioso foi para cima da Raposa para tentar evitar a derrota. Aos 43 minutos, Marco Antônio teve grande chance, mas acabou parando em Fábio. Três minutos depois, o meia acabou derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, novamente Chay bateu, deixou tudo igual e deu números finais ao duelo.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

Publicidade

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR)

Publicidade

Cartões Amarelos: Bruno José (CRU), Léo Santos (CRU), Giovani (CRU), Barreto (BOT), Gilvan (BOT), Marcelo Moreno (CRU)

Cartões Vermelhos: -

Publicidade

Gols: Chay (BOT) (três), Gilson (BOT) - CONTRA e Marcelo Moreno (dois)

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael Carioca), Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Warley); Barreto (Matheus Frizzo), Pedro Castro e Chay; Felipe Ferreira (Marco Antônio), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Diego Gonçalves / Técnico: Marcelo Chamusca

Publicidade

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres (Norberto), Léo Santos (Rhodolfo), Ramon e Jean Victor; Nonoca (Flávio), Giovanni e Marcinho; Bruno José, Airton (Wellington Nem) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno)/ Técnico: Mozart Santos