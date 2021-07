Diego Loureiro retorna ao gol do Botafogo - Vitor SilvaI/Botafogo

Diego Loureiro retorna ao gol do BotafogoVitor SilvaI/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:58

Rio - O Botafogo pode ter algumas modificações para o duelo contra o Cruzeiro. A equipe de Marcelo Chamusca entrará diferente para o clássico nacional contra a Raposa neste sábado, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.



Questionado, Douglas Borges deve dar lugar ao goleiro Diego Loureiro, cria das categorias de base do Botafogo e que foi muito elogiado na reta final do último Brasileirão. O sistema defensivo ainda deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que deve assumir mais uma vez o posto de titular.

Publicidade

No meio-campo, Matheus Frizzo e Pedro Castro devem atuar ao lado de Barreto. Com desconforto muscular, Luís Oyama, titular incontestável da posição, não foi relacionado para o jogo. Livre de lesão após exame realizado, o meia-atacante Chay está apto e começar a partida neste sábado.

No ataque, Ronald é um desfalque confirmado. Ainda aguardando resultados de uma ressonância magnética para constatar ou não lesão ligamentar no tornozelo, o jogador fica de fora do duelo. Felipe Ferreira e Diego Gonçalves brigam pela vaga no setor.

Publicidade

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro, Matheus Frizzo; Diego Gonçalves (Felipe Ferreira), Rafael Navarro, Chay.