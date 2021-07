Chay comemora o seu gol - ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:49 | Atualizado 08/07/2021 15:50

Rio - O meia-atacante Chay realizou ressonância magnética que não apontou lesão na região posterior da coxa direita, local onde o atleta sentiu desconforto na partida contra o CRB. O Botafogo informou na tarde desta quinta-feira (8) que o meia-atacante segue em tratamento intensivo para possivelmente ficar à disposição nos próximos compromissos.

Substituído com apenas cinco minutos em campo, o atacante Ronald realizará novo exame de ressonância magnética do tornozelo direito nesta sexta-feira (9). Deixando o Rei Pelé carregado após a última partida, o atacante preocupa e deve ser desfalque no duelo diante do Cruzeiro, neste sábado.

O departamento médico do Botafogo ainda conta com Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan e Joel Carli.