Marcelo Chamusca, técnico do BotafogoALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/07/2021 14:30

Rio - O Botafogo está disputando pela terceira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Com um acesso na segunda colocação, em 2003, e o título incontestável conquistado em 2015, o clube encara grande dificuldade na edição de 2021. Na atual temporada são 12 pontos somados nos nove primeiros compromissos (três vitórias, três empates e três derrotas) e ocupando a nona colocação.

Na edição de 2003, quando o Glorioso conseguiu o acesso ao lado do Palmeiras, havia conquistado 15 pontos em nove jogos (4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas). Já na campanha de 2015, quando voltou para a Série A como campeão, somava 20 pontos na mesma situação (6 vitórias, 2 empates e 1 derrota). Apesar do momento não ser dos melhores e o Alvinegro tendo dificuldades para encostar no G4, o técnico Marcelo Chamusca valoriza o desempenho da equipe e projeta o ingresso no pelotão principal na virada para o returno.

"Preciso de jogos. Por isso respondi que acreditava que na virada do turno os jogadores já vão conquistar uma posição de encaixe melhor, o atleta vai conhecer um pouquinho mais o outro, vamos estar com um modelo mais firmado. Foi isso que eu respondi. Não é questão só dos resultados. Os resultados são ruins. Hoje (última terça-feira), por exemplo, tivemos um resultado ruim dentro de um jogo em que fomos absolutamente melhores. Nós temos que separar um pouco essa questão do resultado e da performance. Ideal é vencer. Quando a gente tiver uma sequência de vitórias, vamos restar mais perto do ideal", afirmou o técnico do clube.