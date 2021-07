Clube passa por reestruturação de suas lojas oficiais - Reprodução

Clube passa por reestruturação de suas lojas oficiais

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:39

Rio - O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (8), sua nova parceira para a gestão de sua loja oficial virtual. Após anunciar concorrência para seguir o novo modelo de e-commerce, a empresa "FutFanatics" foi a escolhida para realizar a reestruturação do serviço. O grande objetivo do Alvinegro é expandir a marca e gerar receitas com um serviço de excelência, como explicou Jorge Braga, CEO do clube.

"Firmamos parceria com a FutFanatics, uma das principais empresas do segmento de e-commerce de material esportivo do país, para atender com excelência o exigente torcedor alvinegro. O Botafogo está em uma busca constante pelos melhores negócios, parceiros e serviços para se reposicionar no mercado à altura de sua grandeza", destacou o diretor executivo.

A medida é tratada como um dos avanços para o Botafogo em sua reestruturação do programa de licenciamento. Como divulgado no mês passado, foram encerradas as atividades do antigo administrador, que era franqueado, e agora o Glorioso se aproxima de grandes parceiros do mercado. O primeiro passo é a nova Loja Virtual, gerindo em parceria com a FutFanatics. Ainda há negociações em curso com empresas interessadas na operação das lojas físicas do Rio de Janeiro.

"Estaremos agregando a expertise de mercado da FutFanatics, com sua ampla variedade em itens oficiais e licenciados. Além de oferecer possibilidade de personalização com fontes oficiais do clube. (...) Para nós da Fut é um enorme prazer firmar esta parceria com o Botafogo, um dos grandes clubes brasileiros. A torcida alvinegra poderá contar os melhores produtos do mercado e a melhor experiência de compra”, disse André Garcia, Sócio-Diretor da empresa.

O Botafogo planeja lançar o novo site de sua loja oficial, que já está sendo produzido pela FutFanatics, no dia 31 de julho.