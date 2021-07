Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2021 12:37

Rio - O Botafogo pode ter uma mudança para a partida contra o Cruzeiro, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. O goleiro Diego Loureiro está cotado para assumir a meta do Glorioso no lugar de Douglas Borges. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

As atuações de Douglas Borges vêm deixando a desejar nos últimos jogos, o que abriu caminho para o retorno do arqueiro revelado em General Severiano. Se a fase não é boa para Douglas, Diego deixou a titularidade sob elogios após a boa reta final de Campeonato Brasileiro defendendo a meta do Botafogo.

O goleiro de 22 anos renovou seu vínculo com o Glorioso até o fim de 2024 e chegou a entrar em conversas por um empréstimo ao Atlético-GO, mas que não foi adiante.