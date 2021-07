Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2021 11:00

Rio - O Botafogo acertou a venda do lateral-esquerdo PV para o Internacional, no entanto, o clube carioca ainda não recebeu o valor completo pelos 25% que repassou ao Colorado. Isso porque o ex-técnico do Glorioso, Oswaldo de Oliveira, tenta penhorar uma parte da transferência na Justiça. As informações são do portal "globoesporte.com".

O clube de General Severiano recebeu R$ 2 milhões pela transferência, mas ainda faltam R$ 500 mil. De acordo com o site, há duas liminares no TRT-1. A 75ª Vara do Trabalho considera que a verba deve ser utilizada para o pagamento de salários do clube. Já a 14ª foi favorável a Oswaldo de Oliveira.

Na próxima semana haverá uma reunião para definir o assunto. O clube carioca acredita no acordo por salários em dia feito com o próprio TRT. No entanto, Oswaldo de Oliveira pode bloquear o dinheiro até diretamente do Internacional.



Oswaldo trabalhou no Botafogo nas temporadas de 2012 e 2013. Ele conquistou o título do Campeonato Carioca e também levou o Glorioso de volta a disputa da Libertadores depois de 18 anos afastado.