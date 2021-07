Botafogo vive momento de tensão - Associação das Mídias Independentes do Botafogo (AMIB)

Botafogo vive momento de tensãoAssociação das Mídias Independentes do Botafogo (AMIB)

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:18

Rio - O Botafogo entrará em campo contra o Cruzeiro em casa neste sábado e a torcida do alvinegro deixou clara a sua insatisfação com a diretoria e o atual técnico, Marcelo Chamusca. A torcida Folgada, Jovem e Loucos pelo Botafogo colocaram suas faixas no estádio Nilton Santos ao contrário em forma de protesto por bons resultados.

Publicidade

"A (torcida) Folgada colocou a faixa dela assim como a Torcida Jovem também virada do avesso. Isso é tradição desde os anos 80, que isso é feito por ambas as torcidas. Para mostrar a insatisfação no nosso grupo (de torcedores). Estamos nesse estado de protesto até eles tomarem uma atitude que nos agrade. Mandar o técnico embora, que não está fazendo um bom trabalho e para os jogadores verem que a gente está insatisfeito", afirma Heitor Lins, o ‘Russão’, o presidente da torcida Folgada.



Nesta quarta-feira (07/07) a Associação das Mídias Independentes do Botafogo (AMIB) publicou um manifesto dos torcedores do time para a diretoria do clube nas redes sociais. Eles estão insatisfeitos com a atuação do Botafogo, dentro e fora do campo nesta temporada.



Diversos perfis de organizadas fizeram questão de publicar o manifesto também, viralizando nas redes a reivindicação dos torcedores do Botafogo.



Confira, na íntegra, o que diz o manifesto:



"A Associação das Mídias Independentes do Botafogo (AMIB), em conjunto com as Torcidas Organizadas do Botafogo, vêm manifestar seu total descontentamento, insatisfação e indignação com os atuais resultados do time de futebol profissional masculino do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, até o momento nesta temporada. Somos todos torcedores apaixonados pelo Botafogo e desejamos sempre vê-lo fazer boas apresentações combinadas com bons resultados, porém isso não é realidade até o momento. A indignação aumenta ao vermos a OMISSÃO e FALTA DE AMBIÇÃO da diretoria do clube da MENTIRA (Srs. Durcesio Mello, Vinícius Assumpção, Eduardo Freeland e CEO Jorge Braga), até mesmo porque após resultados inexpressivos e eliminações vexatórias, tais dirigentes mantém um técnico completamente incapaz e totalmente questionado pela torcida do Botafogo. Além dos problemas em campo, os vexames se estendem para fora de campo com as completas falhas e demonstrações de amadorismo na condução deste clube centenário. Seguiremos sempre no apoio ao clube, por amor e respeito, porém atitudes precisam ser tomadas. Queremos uma decisão e outro técnico para a equipe. Aguardamos ansiosamente uma resposta da diretoria à Torcida Botafoguense.





Associação das Mídias Independentes do Botafogo (AMIB)."