Marcelo Chamusca, técnico do Botafogo - ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEúDO

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 09:00

Rio - Pressionado na Série B, o Botafogo precisa se reencontrar com a vitória para dar uma resposta à sua torcida. Neste sábado, o Glorioso, enfim, volta a mandar um jogo no Nilton Santos, que estava à disposição da Conmebol para a Copa América, e logo em um duelo de gigantes. O adversário será o Cruzeiro, às 16h.

O técnico Marcelo Chamusca tem sido alvo de críticas e precisa de um resultado positivo. A equipe conseguiu apenas uma vitória nas últimas seis partidas e o desempenho em campo tem gerado muitos questionamentos a seu trabalho. Uma derrota no confronto deste sábado deve resultar na demissão do treinador.

Em meio à pressão, Chamusca terá desfalques para o confronto. O técnico não poderá contar com o volante Luís Oyama, que sentiu um desconforto no púbis. Com isso, o meio-campo alvinegro deve ser formado por Barreto, Matheus Frizzo e Pedro Castro. O atacante Ronald, que sentiu o tornozelo direito na derrota para o CRB, também está fora. A boa notícia é o retorno de Chay, destaque do time na temporada.

Em caso de vitória, o Botafogo chega a 15 pontos e começa a ver mais de perto o grupo dos quatro primeiros, que garantem vaga na Série A de 2022.