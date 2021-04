Briga entre torcedores do Vasco e Flamengo termina com 11 detidos na Taquara Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 08:16 | Atualizado 16/04/2021 08:31

Rio - Torcedores do Flamengo e do Vasco se envolveram em uma briga, na noite de quinta-feira, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Após o clássico no Maracanã, grupos de torcidas rivais brigaram nas ruas da região da Merck. Segundo a Polícia Militar, 11 homens foram detidos.

Ainda de acordo com a PM, uma viatura do 18º BPM (Jacarepaguá) fazia patrulhamento na região e precisou pedir reforço com o inicio da briga. Os homens soltavam fogos em direção aos grupos rivais e cabos de enxadas com pregos na ponta foram apreendidos com o grupo.

Publicidade

Nas redes sociais, moradores da região gravaram vídeos e relataram que torcedores do Vasco invadiram o conjunto da Merck para brigar com os do Flamengo, que costumam ver os jogos em bares na praça local. Carros que estavam estacionados foram atingidos pelos artefatos.

Briga de Torcida na Merck - Taquara JPA pic.twitter.com/OGeNm9fNAi — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) April 16, 2021

Publicidade

Homens assaltam em Honório Gurgel

A Polícia Militar também foi acionada por conta de assaltos em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, policiais do 41° BPM (Irajá) foram acionadas após informações que homens, vestidos com camisas de torcida organizada, estavam assaltando pedestres altura da Estrada João Paulo.

Publicidade