Publicado 12/07/2021 11:31

Rio - A situação envolvendo a permanência ou não de Marcelo Chamusca no comando do Botafogo continua indefinida. Após uma reunião no último domingo de integrantes da cúpula do futebol alvinegro e também o presidente Durcesio Mello, o comandante continua sob risco, mas ainda se mantém no cargo. As informações são do portal "globoesporte.com".

A princípio o treinador do Botafogo vai estar na reapresentação do elenco nesta segunda à tarde. O Glorioso só volta aos gramados no próximo sábado em compromisso pela Série B contra o Brusque, fora de casa, com isso haverá uma semana de treinamentos para a partida.



A reunião contou com a presença de Vinicius Assumpção, vice-geral e financeiro, Eduardo Freeland, diretor de futebol, e Jorge Braga (CEO), além do presidente Durcesio Mello. Pesam a favor da permanência de Chamusca a dificuldade de nomes que se encaixam no apertado orçamento financeiro do clube carioca.