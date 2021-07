Marcelo Chamusca - Vitor Silva / Botafogo

Marcelo ChamuscaVitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:54 | Atualizado 11/07/2021 12:28

Rio - O terceiro gol de Chay contra o Cruzeiro evitou uma nova derrota do Botafogo, mas não diminuiu a pressão sobre Marcelo Chamusca. Haverá uma reunião de membros da diretoria para avaliar o seu futuro no comando do clube carioca. Apesar de existir uma possibilidade de demissão, o Glorioso não quer trocar de técnico sem ter um nome novo na pauta.

A avaliação interna sobre o trabalho do técnico é bastante negativa. Atualmente, o Glorioso está na 10ª colocação na Série B e ainda não engatou uma sequência positiva na competição. Além disso, as eliminações no Carioca e na Copa do Brasil para adversários menores causam impacto.



Porém, além de um novo nome que precisa ser escolhido antes da demissão, o Botafogo ainda procura fazer uma análise da sua condição financeira. Com poucos recursos, o Glorioso teria dificuldades de encontrar um nome que se encaixe nas possibilidades do clube de General Severiano.