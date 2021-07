Vanderlei Luxemburgo - Daniel Castelo Branco

Vanderlei LuxemburgoDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 19:45

Rio - Com o nome de Marcelo Chamusca sendo contestado no Botafogo, alguns técnicos acabam sendo ventilados no clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Vanderlei Luxemburgo e o Antônio Carlos Zago estão sendo cogitados. Porém, não houve qualquer contato do Glorioso com os técnicos.

Publicidade

Vanderlei Luxemburgo afirmou recentemente que seria uma "honra" treinar o Glorioso. Com passagens vitoriosas em grandes clubes brasileiros como: Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, Luxa já treinou Flamengo, Vasco e Fluminense. O Botafogo é o único clube do Rio que o Professor não dirigiu.



Já Antônio Carlos Zago tem uma carreira ainda modesta na profissão. Aos 52 anos, o ex-zagueiro da Seleção iniciou na função em 2009. Ele passou por alguns clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras e Internacional.

Publicidade

O Botafogo avalia a demissão de Chamusca, mas prega cautela. O clube só deseja realizar a troca, caso tenha um nome em mente para substituir o técnico. Além disso, a questão financeira também é levada em avaliação. O clube descarta fazer altos investimentos.