Jogadores do Botafogo conversam com torcedores na saída do Nilton Santos - Reprodução

Publicado 12/07/2021 19:19

Rio - Após o treino desta segunda-feira, jogadores do Botafogo se reuniram com torcedores que protestavam do lado de fora do Estádio Nilton Santos. Rafael Moura, Marco Antônio, Chay e Pedro Castro, além do vice geral Vinicius Assumpção, participaram da conversa acompanhado de seguranças do clube.

Membros de uma organizada foram ao Nilton Santos cobrar o elenco e a diretoria pela má campanha na Série B. Eles pediam, entre outras coisas, a demissão do técnico Marcelo Chamusca.

De acordo com a página "Bastidores do Botafogo", cerca de 20 integrantes dessa torcida organizada chegaram ao local, acompanhados de um advogado. A Polícia Militar esteve no local.