Protesto de membros de organizada alvinegraReprodução

Publicado 12/07/2021 16:15 | Atualizado 12/07/2021 16:29

Rio - O clima está realmente quente no Nilton Santos. Nesta segunda-feira, dois dias após o empate do Botafogo contra o Cruzeiro pela Série B, alguns membros de uma torcida organizada do Glorioso foram ao Nilton Santos realizar um protesto. As informações são da página "Bastidores do Botafogo".

O técnico Marcelo Chamusca vive momentos de pressão e pode perder o emprego no clube carioca. O Glorioso faz campanha irregular na Série B e no momento está na 10ª colocação. A equipe de General Severiano não vence há três partidas no torneio.



De acordo com a página, cerca de 20 integrantes dessa torcida organizada chegaram ao local, acompanhados de um advogado. A Polícia Militar está no local. Os torcedores devem participar de uma reunião com os jogadores na sala de imprensa do Nilton Santos, após o treino desta tarde.