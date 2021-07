Erick Brendon - Foto: Divulgação/Varnamo

Publicado 12/07/2021 14:19

Rio - Revelado nas categorias de base do Botafogo, o volante Erick Brendon tem sido destaque atuando pelo IFK Värnamo, da Suécia. Desde 2019 na Europa, Erick liderou a sua equipe no título da terceira divisão na temporada passada. O brasileiro falou sobre o momento da equipe e destacou o foco em busca do acesso para a primeira divisão.

- Começamos a temporada muito bem. Conseguimos um início com muitas vitórias, e isso foi muito importante. Estamos em uma boa colocação e com um jogo a menos que as equipes que estão na nossa frente. Vamos buscar seguir nessa mesma pegada, para quem sabe conseguir o acesso, que vai ser muito importante para o clube - disse.

Pelo Botafogo, Erick conquistou diversos títulos nas categorias de base, alguns como capitão. O brasileiro também esteve presente na equipe que conquistou o acesso e o título da Série B de 2015. Na época de alvinegro, o atleta geralmente atuava como lateral-direito, porém na Suécia o atleta passou a atuar como volante e ganhou a camisa 10 do time.



- Sobre a mudança de posição, foi um pouco tranquilo. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que fez por mim. Lá eu pude atuar em diversas funções, inclusive de volante e isso tem sido muito importante para a minha carreira - concluiu.



O IFK Värnamo ocupa a 6º colocação e soma 17 pontos. Erick foi titular em todas as 10 partidas disputadas, marcou um gol e deu uma assistência.