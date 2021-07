Willian Arão - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 12/07/2021 10:02

Rio - O caso envolvendo o volante do Flamengo, Willian Arão e o imbróglio judicial sobre sua saída do Botafogo em 2015 teve uma atualização. O jogador não realizou o pagamento dos quase R$ 5 milhões determinados pela Justiça, com isso, o atleta poderá ter bloqueado os seus valores. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

O prazo de 15 dias para Willian Arão quitar a dívida ao Botafogo expirou na metade do mês passado. Apesar disso, o Botafogo deverá ficar com muito pouco dessa verba. Com problemas financeiros, o clube teve penhoras autorizadas pela Justiça. O valor é de R$ 3,5 milhões em processos movidos pelo ex-goleiro Roger Noronha e pelo ex-preparador de goleiros Christiano Fonseca.



Em 2015, Willian Arão deixou o Botafogo e acertou com o Flamengo. No entanto, o Glorioso alega que o volante não respeitou uma cláusula de renovação automática que haveria em seu contrato. O clube e atleta se enfrentam na Justiça e o Alvinegro conseguiu obter vitória.

Além disso, o ex-treinador do clube carioca, Oswaldo de Oliveira também conseguiu a penhora de R$ 800 mil. Esse valor inclusive tem travado uma parte da negociação envolvendo a venda do lateral PV ao Internacional.