Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:21

Rio - O atacante Gabigol, de 24 anos, se pronunciou pelas redes sociais para falar sobre a derrota da seleção brasileira no Instagram. O jogador do Flamengo lamentou o resultado negativo para a Argentina na final da Copa América e se disse feliz de fazer parte do grupo comandado por Tite.

"Orgulho de fazer parte desse grupo, dias que ficaram marcados para o resto da minha vida! Obrigado Brasil pela torcida e apoio. Essa camisa é f***, orgulho de ser brasileiro", escreveu o atacante.

Gabigol entrou no segundo tempo da partida contra a Argentina e teve uma grande chance de empatar o duelo. Di Maria fez o gol decisivo que deu fim ao jejum de 28 anos sem título dos "hermanos".