Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:57

Rio - A Itália é bicampeã da Eurocopa. Após empate no tempo normal, a Azzurral levou a melhor sobre a Inglaterra, em Wembley, na disputa de pênaltis e conquistou o título da competição. A taça é uma volta por cima da seleção que ficou de fora da disputa da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia.

Com a conquista, a Itália se igualou a França como bicampeã da Eurocopa. Espanha e Alemanha são as maiores campeãs com três conquistas. Grécia, Holanda, Dinamarca, Portugal e as já extintas URSS e Tchecoslováquia também levantaram um único troféu da Euro. A outra conquista italiana aconteceu em 1968.

Com apenas dois minutos de jogo, a Inglaterra saiu na frente em Wembley. O atacante Harry Kane disparou em velocidade e acionou Trippier. O jogador do Atlético de Madrid cruzou na medida para Shaw abrir o placar para os britânicos na decisão da Eurocopa.

Com a vantagem no placar, a Inglaterra pode fazer a sua estratégia de jogo com mais tranquilidade. Recuada, a equipe comandada por Gareth Southgate buscava matar a partida nos contra-ataques. A Itália se lançou ao ataque e teve seis finalizações somente na primeira etapa.

A melhor chance italiano antes do intervalo aconteceu em boa jogada de Chiesa aos 34 minutos. O atacante partiu em velocidade e chutou rasteiro, a bola passou muito perto da trave de Pickford, assustando o goleiro inglês.

O segundo tempo começou bastante parecido. Os italianos buscando o gol e os ingleses tentando matar o jogo nos contra-ataques. Porém, a Itália era mais efetiva e obrigou Pickford a fazer defesas mais difíceis em lances de Chiesa e Insigne.

De tanto tentar, a equipe italiana buscou o empate. Aos 21 minutos, Emerson cobrou escanteio, Verratti cabeceou a bola bateu na trave e sobrou para Bonucci aparece e finalizar, sem chances de defesa para Pickford.

Com o empate, a Inglaterra buscou mais as ações ofensivas e equilibrou o jogo. No entanto, nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes chances e a partida terminou empatada e foi para a prorrogação.

A Inglaterra aparentava estar mais inteira que a Itália na disputa da prorrogação. Com seis minutos, os britânicos chegaram com perigo. Após cobrança de escanteio, Phillips soltou a bomba e a bola passou para fora, assustando o goleiro Donnarumma. Aos 12 minutos, os italianos criaram uma grande oportunidade. Emerson cruzou pela esquerda, o goleiro Pickford afastou e Belotti finalizou para fora, dentro da área da Inglaterra.

O segundo tempo da prorrogação seguiu o mesmo ritmo. Os italianos pareciam mais contentes com o resultado que levava para os pênaltis, enquanto os ingleses buscavam mais o segundo gol. Porém, nenhuma das seleções conseguiu se mostrar mais competente que a outra a ponto de conseguir o gol do título. Com isso, a disputa acabou indo para as penalidades.

Nas cobranças de pênalti brilhou a estrela do goleiro Donnarumma. Ele defendeu as cobranças de Saka e Sancho, contou a com a sorte de Rashford, que finalizou na trave. Kane e Maguire fizeram os gols da Inglaterra. Bernardeschi, Bonucci e Berardi fizeram para a Itália. Jorginho e Belotti perderam para os italianos.