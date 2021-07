Enéas de Andrade, o 'Mike Tyson' - Reprodução

Enéas de Andrade, o 'Mike Tyson'Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 16:45 | Atualizado 11/07/2021 16:47

Rio - Uma das figuras simbólicas do Maracanã morreu neste fim de semana. Enéas de Andrade, conhecido como "Mike Tyson", que foi maqueiro do estádio por muitas décadas morreu aos 80 anos. O Vasco, clube do seu coração prestou uma homenagem nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Com tristeza recebemos a notícia do falecimento do ex-maqueiro do Maracanã ‘Mike Tyson’, que era torcedor vascaíno assumido.



Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil.



Descanse em paz.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 11, 2021

Publicidade

Em abril deste ano, o Enéas movimentou os clubes do Rio de Janeiro em solidariedade. Com problemas de saúde e financeiros, o ex-maqueiro acabou sendo ajudado por figuras importantes do futebol carioca que promoveram um leilão beneficente para arrecadar fundos para o ex-funcionário do Maracanã.

Na ocasião, os clubes doaram camisas autografadas por alguns de seus principais ex-jogadores, como PC Caju, Adílio, Dinamite e Ado. O Maracanã promoveu um encontro entre "Mike Tyson" e atletas que foram carregados por ele.