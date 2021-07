Argentina's Lionel Messi holds the trophy after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Argentina's Lionel Messi holds the trophy after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)AFP

Publicado 12/07/2021 17:47

Rio - Campeã da Copa América, a Argentina pode disputar outra taça em breve. De acordo com o jornal "Olé", Conmebol e Uefa estudam possibilidade de realizar um confronto entre campeões da Copa América e da Eurocopa, que foi a Itália, para disputa da Supertaça Intercontinental.

A ideia é bem vista por ambas as partes, mas o que pesa é o calendário apertado por conta da Copa do Mundo de 2022. Itália e Argentina possuem partidas marcadas pelas Eliminatórias e seria complicado encontrar uma data.

O veículo afirmou ainda que a partida contaria com uma homenagem a Diego Maradona. O craque argentino marcou época na Itália vestindo a camisa do Napoli.