Thiago SilvaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/07/2021 17:16

Rio - Dois dias após a derrota por 1 a 0 para a Argentina na final da Copa América, o zagueiro Thiago Silva fez uma publicação em seu Instagram ironizando os brasileiros que torceram pela seleção rival. Na rede social, Thiago parabenizou os argentinos, mas lamentou a postura de alguns torcedores.

"Fé para nunca desistir, força para sustentar as dificuldades e foco para atingir seus objetivos. Parabéns ao nosso rival pela conquista!! Agora o momento de recarregar as baterias e voltar mais forte. Para aqueles que torceram e sofreram com a gente fica aqui o meu muito obrigado!! Que Deus abençoe”, iniciou o capitão da seleção.

“Para aqueles que torceram contra , espero que estejam contentes!! Porém, depois, não venham se fazer de amigos pra conseguir seja lá qual for a sua intenção (entrevistas , ingressos para levar filhos e amigos nos jogos , camisas ou fotos)”, completou.