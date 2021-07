Souza - Foto: Reprodução/Band

SouzaFoto: Reprodução/Band

Publicado 12/07/2021 16:31

Rio - O ex-jogador e comentarista do Donos da Bola, Souza, comentou sobre o áudio vazado do ex-funcionário do Flamengo, onde critica a atuação de Rogério Ceni no Rubro-Negro. O ex-meio-campista insinua que fizeram fofoca, o que indica falta de confiança do técnico.

"Eu fiz quase 300 jogos com o Rogério Ceni no São Paulo e desconheço essa pessoa que estão falando no áudio. Posso analisar o outro lado. Como confiar em um cara desse, que fala mal de alguém, um fofoqueiro? Provavelmente ele já falou mal de alguém para o Rogério e deixou o próprio Rogério pensando: 'Como eu vou confiar em uma pessoa dessa?'.

Publicidade

Porque quando o Rogério chegou e foi campeão. Para quem não corre, o comportamento do Rogério é difícil. Sabe como a gente chama gente 'metida'? Gente de opinião. Ele não é 'maria vai com as outras', tem opinião forte. Hoje, às vezes, quando você tem opinião, você está contra todo mundo".

Além disso, Souza compartilhou a experiência que teve com Rogério Ceni no São Paulo, alegando que é uma personalidade do ex-técnico do Flamengo.

Publicidade

"Eu cheguei no São Paulo com 23 anos e o Rogério falou uma coisa que me deixou bravo logo no começo. Fazia 11 anos que o time não ia para a Libertadores, eu fiz um gol que classificou o time para o torneio e cheguei no vestiário parecendo um baiacu. Eu estava grandão. O Kaká estava fora, o Ricardinho fora. Eu fui dizer para o Rogério: 'Ah, agora quando eu renovar…'.

Ele me disse para não tentar me valorizar em cima das pessoas, que cada um tinha seu valor, para fazer por merecer. Ele se posicionou e eu saí bravo porque não estava acostumado", disse. "O Rogério é um cara diferente, ele é chato, cobra, gosta de número. Como vai trazer um cara de fora e o treinador não sabe quem é? Menos. O que parece é que 'armaram a cama' para ele. O Rogério foi auxiliar desde o começo. Desde que o Renato saiu do Grêmio, ele é o auxiliar, poderia sair a qualquer momento", concluiu o comentarista do Donos da Bola.