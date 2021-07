SBT - Bruno Silva

SBTBruno Silva

Publicado 12/07/2021 16:08 | Atualizado 12/07/2021 16:09

Rio - O comentarista do SBT, Mauro Beting, aproveitou a repercussão da reclamação do narrador Galvão Bueno, após a final da transmissão da Eurocopa, para concordar com a crítica e alfinetar a Globo. O áudio do narrador Galvão Bueno criticando o corte repentino da partida, vazou durante a transmissão, alegando que tinha sido um 'absurdo' o que estava acontecendo.

Além disso, em sua rede social, elogiou a transmissão do SBT com a transmissão da final da Copa América, entre Brasil e Argentina, onde a seleção argentina venceu por 1 a 0 e conquistaram o torneio, no último sábado.

Publicidade

"É isso mesmo, mestre. Por isso é ótimo quando outras emissoras abertas começam a transmissão 45 minutos antes do jogo, conseguem mostrar a escalação dos times antes da partida, e só terminam a transmissão depois da volta olímpica".