Seleção terá caminho complicado em busca de medalha olímpicaReprodução

Publicado 12/07/2021 16:08

Rio - A Confederação Brasileira de Handebol anunciou na manhã desta segunda-feira (12), os 15 convocados da seleção masculina que irão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre os nomes da lista do técnico Marcus Tatá, estão dois conhecidos e referências na modalidade: O lateral-direto Thiagus Petrus e o ponta-direita Fabio Chiuffa.

O Brasil está no Grupo A do torneio masculino ao lado de Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega. A seleção conquistou a vaga em março, quando terminou em segundo lugar no Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro. A equipe participou recentemente do torneio triangular amistoso de Nuremberg, na Alemanha, onde perdeu para os donos da casa e para a seleção egípcia.

Confira os convocados para as Olimpíadas de Tóquio:

Goleiros: Rangel da Rosa e Leonardo Terçariol.



Laterais-direitos: Gustavo Rodrigues e José Guilherme Toledo.



Laterais-esquerdos: Leonardo Dutra, Thiagus Petrus, Thiago Ponciano e Haniel Langaro.



Pontas-direitas: Fabio Chiuffa e Rudolph Hackbarth.



Pontas-esquerdas: Felipe Borges e Guilherme Torriani.



Central: João Pedro da Silva.



Pivô: Rogério Moraes e Vinicius Teixeira.

