Chefe técnica para a covid-19, Maria Van Kerkhove.Foto: Pierre Albouy/AFP

Publicado 12/07/2021 15:39 | Atualizado 12/07/2021 15:42

Rio - Após a final da Eurocopa entre Itália x Inglaterra, no último domingo, a chefe técnica para a covid-19 da OMS (Organização Mundial da Saúde), Maria Van Kerkhove, através de uma postagem no Twitter, criticou a aglomeração de 60 mil pessoas no estádio Wembley. A informação é do site "UOL".

"Será que eu deveria gostar de ver a transmissão acontecendo diante dos meus olhos? A pandemia da covid-19 não está tirando folga esta noite. A variante delta se aproveitará das pessoas não vacinadas em aglomerações, sem máscaras, berrando/gritando/cantando. Devastador".

A variante delta provocou uma nova onda de covid-19 no Reino Unido, sendo a mais transmissível, apesar de ter uma taxa de vacinação alta no mundo. No entanto, os cientistas estão preocupados com a possibilidade de removerem restrições anti-coronavírus no dia 19 de julho.